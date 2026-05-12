закрыть
12 мая 2026, вторник, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси обещают возвращение электронных дневников 

1
  • 12.05.2026, 8:54
В Беларуси обещают возвращение электронных дневников 

Платформу наполняют данными.

В Беларуси завершили разработку информационного ядра государственной платформы с электронными школьными дневниками. Сейчас система проходит этап наполнения данными и подготовки специалистов к работе с новым сервисом. Очередной этап внедрения должен завершиться к 1 июля. Об этом в эфире государственной телерадиокомпании Гродно сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.

По его словам, электронные дневники отсутствовали в школах уже несколько учебных лет, поскольку прежние платформы находились в частной собственности и, как утверждается, не соответствовали требованиям по защите персональных данных.

Новая государственная система создается в рамках запуска РИОС — масштабного цифрового проекта Министерства образования Беларуси. Подготовительный этап, включающий разработку информационного ядра, модернизацию сетевой инфраструктуры и оснащение учебных заведений необходимой техникой, завершился 1 января.

Сейчас ведется заполнение системы данными и обучение сотрудников образовательной сферы работе с платформой.

Как отметил Абрамчик, до 1 июля в базу внесут сведения обо всех учреждениях образования, педагогах и учащихся, включая возраст, пол, численность, оценки и показатели успеваемости.

Ожидается, что запуск платформы позволит значительно сократить объем внутреннего документооборота в системе образования. Пользоваться электронными дневниками можно будет бесплатно.

Ранее, весной 2025 года, в Министерстве образования заявляли, что государственный электронный дневник и журнал могут появиться к концу 2025 года или даже раньше.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман