В Беларуси обещают возвращение электронных дневников 1 12.05.2026, 8:54

Платформу наполняют данными.

В Беларуси завершили разработку информационного ядра государственной платформы с электронными школьными дневниками. Сейчас система проходит этап наполнения данными и подготовки специалистов к работе с новым сервисом. Очередной этап внедрения должен завершиться к 1 июля. Об этом в эфире государственной телерадиокомпании Гродно сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.

По его словам, электронные дневники отсутствовали в школах уже несколько учебных лет, поскольку прежние платформы находились в частной собственности и, как утверждается, не соответствовали требованиям по защите персональных данных.

Новая государственная система создается в рамках запуска РИОС — масштабного цифрового проекта Министерства образования Беларуси. Подготовительный этап, включающий разработку информационного ядра, модернизацию сетевой инфраструктуры и оснащение учебных заведений необходимой техникой, завершился 1 января.

Сейчас ведется заполнение системы данными и обучение сотрудников образовательной сферы работе с платформой.

Как отметил Абрамчик, до 1 июля в базу внесут сведения обо всех учреждениях образования, педагогах и учащихся, включая возраст, пол, численность, оценки и показатели успеваемости.

Ожидается, что запуск платформы позволит значительно сократить объем внутреннего документооборота в системе образования. Пользоваться электронными дневниками можно будет бесплатно.

Ранее, весной 2025 года, в Министерстве образования заявляли, что государственный электронный дневник и журнал могут появиться к концу 2025 года или даже раньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com