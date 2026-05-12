Белорусский тхэквондист взял бронзу чемпионата Европы
- 12.05.2026, 10:13
Артем Плонис уступил будущему чемпиону лишь в концовке напряженного боя.
Белорусская сборная триумфально начала свое выступление на чемпионате Европы по тхэквондо в Германии, пишет «Точка».
Первую награду в копилку команды принес Артем Плонис, продемонстрировавший волю к победе в самой престижной и тяжелой весовой категории.
Выступая в категории свыше 87 кг, Плонис уверенно прошел по турнирной сетке, добравшись до полуфинала. Там его ждало серьезное испытание в лице британца Кейдена Каннингема.
Поединок выдался крайне напряженным:
— Счет встречи: 10:11 в пользу британца.
— Артем на равных сражался с будущим чемпионом Европы, уступив лишь в самой концовке с минимальным разрывом.
Итог – заслуженная бронзовая медаль, которая подтверждает высокий уровень белорусской школы единоборств в тяжелом весе.
Чемпионат Европы по тхэквондо – это не просто региональный турнир, а статусное событие в мире олимпийского спорта. Вот почему это важно:
— Рейтинговые очки: Результаты ЧЕ напрямую влияют на мировой и олимпийский рейтинги. Медаль такого уровня – это огромный шаг к квалификации на Олимпийские игры.
— Уровень конкуренции: В этом году Мюнхен собрал элиту мирового тхэквондо. Европейская зона считается одной из самых сильных в мире (наряду с азиатской), поэтому каждая победа здесь приравнивается к успеху на мировом уровне.
— Технологии: На турнире используется современная система электронного судейства (жилеты и шлемы с сенсорами), что сводит человеческий фактор к минимуму, делая бои максимально прозрачными и динамичными.
Успех Артема Плониса – это только начало. Впереди у белорусских болельщиков еще много поводов для гордости, так как на доянги Мюнхена выйдут еще 10 представителей Беларуси.