Белорусский тхэквондист взял бронзу чемпионата Европы 12.05.2026, 10:13

Артем Плонис

Артем Плонис уступил будущему чемпиону лишь в концовке напряженного боя.

Белорусская сборная триумфально начала свое выступление на чемпионате Европы по тхэквондо в Германии, пишет «Точка».

Первую награду в копилку команды принес Артем Плонис, продемонстрировавший волю к победе в самой престижной и тяжелой весовой категории.

Выступая в категории свыше 87 кг, Плонис уверенно прошел по турнирной сетке, добравшись до полуфинала. Там его ждало серьезное испытание в лице британца Кейдена Каннингема.

Поединок выдался крайне напряженным:

— Счет встречи: 10:11 в пользу британца.

— Артем на равных сражался с будущим чемпионом Европы, уступив лишь в самой концовке с минимальным разрывом.

Итог – заслуженная бронзовая медаль, которая подтверждает высокий уровень белорусской школы единоборств в тяжелом весе.

Чемпионат Европы по тхэквондо – это не просто региональный турнир, а статусное событие в мире олимпийского спорта. Вот почему это важно:

— Рейтинговые очки: Результаты ЧЕ напрямую влияют на мировой и олимпийский рейтинги. Медаль такого уровня – это огромный шаг к квалификации на Олимпийские игры.

— Уровень конкуренции: В этом году Мюнхен собрал элиту мирового тхэквондо. Европейская зона считается одной из самых сильных в мире (наряду с азиатской), поэтому каждая победа здесь приравнивается к успеху на мировом уровне.

— Технологии: На турнире используется современная система электронного судейства (жилеты и шлемы с сенсорами), что сводит человеческий фактор к минимуму, делая бои максимально прозрачными и динамичными.

Успех Артема Плониса – это только начало. Впереди у белорусских болельщиков еще много поводов для гордости, так как на доянги Мюнхена выйдут еще 10 представителей Беларуси.

