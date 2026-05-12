В Литве отказались вести политический диалог с режимом Лукашенко 12.05.2026, 10:37

Диктатура в Минске — союзница России.

Литва не видит предпосылок для полноценного политического диалога с Беларусью. Об этом в эфире Žinių radijas заявила советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

По ее словам, между странами возможны лишь технические контакты, связанные с пограничными вопросами. Она отметила, что наличие общей границы требует взаимодействия для урегулирования возможных инцидентов, однако говорить о полноценном политическом диалоге на уровне руководства государств сейчас оснований нет.

Скайсгирите подчеркнула, что для такого диалога отсутствуют необходимые условия.

Она также напомнила, что Беларусь остается союзником России и поддерживает Москву в войне против Украины, поэтому Вильнюс не рассматривает Минск как союзника или партнера.

По словам советника, литовские власти считают Беларусь враждебным государством, которое ведет гибридные действия против страны. В числе таких угроз она назвала использование метеозондов контрабандистами, миграционное давление на границе, а также случаи задержания грузовых автомобилей.

