закрыть
12 мая 2026, вторник, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию раньше

2
  • 12.05.2026, 9:49
  • 1,310
В Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию раньше

На пять лет раньше срока.

В Беларуси у ряда медиков и учителей есть возможность выйти на пенсию на пять лет раньше других, myfin.by.

Так, в Беларуси у некоторых категорий педагогических и медицинских работников есть право на пенсию с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет. У мужчин такое право появляется при наличии не менее 30 лет специального стажа работы, из которых не менее 15 лет должны быть выработаны до 1 января 2009 года. Женщинам нужен специальный стаж не менее 25 лет, в том числе не менее 12,5 года до 1 января 2009 года.

В специальный стаж засчитывают работу, которую предусматривает перечень, утвержденный постановлением Совмина (№724 от 1 декабря 1992 года). Данная работа должна выполняться сотрудником в течение полного рабочего дня.

При этом период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, который имел место до 1 января 2000 года, засчитают в специальный стаж, если этому периоду предшествовала работа, предоставляющая право на пенсию за выслугу лет.

Отмечается, что если человеку назначили пенсию за выслугу лет, то в этом случае делается перерасчет с учетом стажа работы, выработанным после ее назначения, но при условии, что пенсию за этот период он не получал.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман