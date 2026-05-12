«Пришло время переходить на наличные» 12.05.2026, 10:26

История белоруски подтолкнула пользователей Сети к интересным выводам.

Белоруска рассказала в Threads, что столкнулась с блокировкой счетов и банковских карт в Приорбанке после денежного перевода из-за границы. По ее словам, причиной стала «подозрительная активность», а для разблокировки банк потребовал объяснить происхождение средств, описать личные отношения с отправителем и предоставить документы, подтверждающие его доходы.

Автор публикации призналась, что не ожидала оказаться в ситуации, когда банк может фактически лишить клиента доступа к собственным средствам без возможности оперативно решить проблему. Она отметила, что пока не может даже закрыть счета, поскольку они остаются замороженными.

По словам женщины, особенно тяжело воспринимается не сама проверка, а необходимость подробно отчитываться о личной жизни и ощущение полной беспомощности перед банковской системой.

В комментариях другие пользователи рассказали, что сталкивались с похожими ситуациями.

Одна из пользовательниц сообщила, что ее перевод сестре также был заблокирован как потенциально опасный. После этого банк ограничил доступ не только к переводу, но и ко всем счетам, а также к мобильному приложению.

Проблема осложнилась тем, что в этот момент она находилась за границей и не могла принять звонок банка на основной номер телефона. Решить ситуацию удалось только после самостоятельного звонка менеджеру с местного номера и прохождения дополнительной проверки.

По ее словам, разблокировка потребовала ответов на многочисленные вопросы, а сама ситуация показала, насколько рискованно остаться за рубежом без доступа к средствам.

Некоторые пользователи сделали практический вывод: во время поездок за границу стоит иметь при себе наличные и карты нескольких банков, чтобы избежать критической ситуации в случае внезапной блокировки счета. А многие белорусы и вовсе призывают всех переходить на наличные.

