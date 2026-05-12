ОАЭ тайно били по Ирану 12.05.2026, 9:46

В ответ на атаки Тегерана.

Объединенные Арабские Эмираты могли нанести военные удары по территории Ирана в ответ на атаки со стороны Исламской Республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, одним из предполагаемых объектов удара стал нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Атака, как утверждается, произошла в начале апреля — примерно в то же время, когда президент США Дональд Трамп объявил о перемирии в войне США и Израиля против Ирана спустя около пяти недель после начала конфликта.

Официально власти ОАЭ не подтверждали участие в атаках. Однако ранее Абу-Даби заявлял, что оставляет за собой право отвечать на враждебные действия, в том числе военным путем. Представитель МИД Эмиратов отказался комментировать публикацию, а Пентагон также воздержался от заявлений.

После удара по Лавану Иран, по данным WSJ, нанес серию ракетных и беспилотных атак по территории ОАЭ и Кувейта.

Как отмечает издание, с начала войны Иран выпустил по ОАЭ около 2800 дронов и ракет — больше, чем по любой другой стране, включая Израиль.

Эти атаки серьезно ударили по ключевым секторам эмиратской экономики — авиаперевозкам, туризму и рынку недвижимости. В ряде компаний прошли массовые увольнения и отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

По оценке чиновников стран Персидского залива, на фоне конфликта стратегический курс ОАЭ заметно изменился: Иран теперь рассматривается как государство-изгой, представляющее угрозу экономической и социальной модели Эмиратов, основанной на стабильности и привлечении иностранных специалистов.

WSJ также подчеркивает, что ОАЭ располагают одной из сильнейших военных авиаций региона, включая французские истребители Dassault Mirage и американские F-16 Fighting Falcon, а подготовка эмиратских пилотов считается одной из лучших на Ближнем Востоке.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com