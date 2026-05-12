CNN: Российское судно затонуло при загадочных обстоятельствах 7 12.05.2026, 9:19

9,250

Возможно, это была операция западной разведки.

Российское грузовое судно Ursa Major, которое, предположительно, перевозило два ядерных реактора для подводных лодок и могло направляться в Северную Корею, затонуло после серии загадочных взрывов примерно в 100 километрах от побережья Испании. Об этом говорится в расследовании CNN.

Судно затонуло 23 декабря 2024 года, и обстоятельства происшествия до сих пор окутаны тайной. По данным телеканала, инцидент может быть связан с редкой и крайне чувствительной операцией западных военных, целью которой могло быть предотвращение передачи Москвой ядерных технологий Пхеньяну. Судно отправилось в путь спустя два месяца после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын направил войска для поддержки российской войны против Украины.

Интерес к затонувшему кораблю сохраняется до сих пор. За последний год над местом крушения дважды фиксировались полеты американских самолетов радиационной разведки, а через неделю после катастрофы к обломкам подходило предполагаемое российское разведывательное судно, после чего произошло еще четыре взрыва.

Испанские власти долго не комментировали инцидент. Лишь 23 февраля, после давления со стороны оппозиции, было опубликовано заявление, в котором подтверждалось: капитан сообщил следователям, что судно перевозило компоненты для двух ядерных реакторов, аналогичных тем, что используются на подводных лодках. При этом он не знал, содержали ли они ядерное топливо.

По данным расследования, перед затоплением судно могло быть поражено редким типом торпеды, пробившей корпус в районе машинного отделения.

Ursa Major, ранее использовавшееся Россией для военных перевозок в Сирии, вышло из порта Усть-Луга 11 декабря с официальным пунктом назначения — Владивосток. В грузовой декларации фигурировали два крупных крана, контейнеры и некие массивные конструкции, обозначенные как «люки».

Видео загрузки, проанализированное CNN, показывает размещение контейнеров в трюме с оставленными промежутками, куда позже были помещены эти объекты.

На пути вдоль побережья Европы судно сопровождали российские военные корабли Иван Грен и Александр Отраковский. После прохождения португальских вод сопровождение исчезло с радаров, а уже через несколько часов в испанской акватории судно резко замедлилось.

Через сутки оно подало сигнал бедствия. На правом борту прогремели три взрыва, предположительно возле машинного отделения. Погибли два члена экипажа. Остальные 14 моряков были эвакуированы испанскими спасателями.

Когда испанские службы начали осмотр судна, российский корабль сопровождения потребовал держаться на расстоянии и вернуть экипаж. Спасатели успели обследовать жилые помещения и часть контейнеров, где обнаружили мусор, рыболовные сети и техническое оборудование.

По словам источников CNN, судно на тот момент выглядело устойчивым и не демонстрировало признаков скорого затопления.

Однако в 21:50 по местному времени с борта судна Иван Грен были выпущены красные сигнальные ракеты, после чего последовали еще четыре мощных взрыва. Их зафиксировала Национальная сейсмическая сеть Испании, отметив, что характер сигналов напоминал подводные взрывы.

Менее чем через два часа судно окончательно ушло на дно Средиземного моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com