Путин столкнулся с новыми вопросами о своем здоровье 12.05.2026, 9:01

На Красной площади диктатор появился с «опухшим» и «заметно постаревшим» лицом.

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с новой волной вопросов относительно своего, вероятно, плохого здоровья после появления на параде в Москве 9 мая.

Об этом в понедельник, 11 мая, пишет британский таблоид Daily Mail, отмечая, что на Красной площади Путин появился с «опухшим» и «заметно постаревшим» лицом.

Издание подчеркивает, что парад 9 мая был необычно сдержанным и прошел без бронетехники и ракет. При этом, как предполагает таблоид, мало кто прислушивался к заявлениям российского диктатора во время его выступления на параде, поскольку внимание было сфокусировано на его пухлых щеках.

Журналисты, в частности, обратили внимание на описание к видео с Путиным, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, заместителя главы МВД в 2019—2021 годах Антона Геращенко: «Лицо «победителя» и главы «сверхдержавы».

Внешний вид Путина также прокомментировал Telegram-канал Крымский ветер.

Там отметили: «История показывает, что многие диктаторы перед падением режима или смертью заметно старели внешне. Ученые связывают это с хроническим стрессом, параноидальным страхом потери власти и изоляцией, которые ускоряют старение организма».

Противник российского диктатора Леонид Невзлин расценил урезанный парад как символ ослабления хватки Путина, отметив, что «парад, который укорачивается — и есть визуализация сложившегося устройства».

«Государство, в ĸотором главный ритуал стянут воĸруг одного стареющего человеĸа, сжимающийся вместе с его возможностями. Режим устроен так, что вопрос о его будущем превратился в вопрос о здоровье одного старика», — написал он.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал Путина «глубоко напуганным, стареющим диктатором» и указал, что он использовал поражение нацистов во Второй мировой войне в своих пропагандистских целях.

«На пустой площади, почти без техники, под куполом РЭБ он [Путин] пытается приватизировать чужую победу, чтобы оправдать свою позорную преступную войну», — цитирует Daily Mail Ходорковского.

В свою очередь военный аналитик и экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько, в частности, указал, что «на параде в центре внимания был не лидер сверхдержавы, а уставший старик с бегающими глазками, которого пока терпят. И он это ощущает».

«Опыт и навыки еще помогают ему надеть правильную маску при общении, но, когда он на секунду оказывается наедине с собой — все проявляется на лице. Невысокий дряхлеющий мужчина, сгибающийся под давлением веса, который он уже не может взять», — отметил Копытько.

