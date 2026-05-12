«Случайный прохожий», поздоровавшийся с Путиным, оказался «своим» 1 12.05.2026, 8:35

2,698

Им был сотрудник компании, управляющей виллами диктатора и матери Кабаевой.

Пресс-служба Кремля в понедельник опубликовала видео встречи Владимира Путина со своей школьной учительницей Верой Гуревич в гостинице на Арбате. Путин, как показано на видео, лично заехал за учительницей в отель, чтобы отвезти ее на ужин в Кремль.

Во время этой встречи президент РФ здоровается с якобы случайным мужчиной. Анализ «Агентства» показал, что эту роль сыграл Александр Базарный, работавший в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой.

В видео Путин на внедорожнике Aurus сам за рулем заезжает в неназванную гостиницу и проходит в холл отеля. Там его ждет Вера Гуревич.

После этого они вместе направляются к машине.

По дороге Путин встречает жителя Сочи, жмет ему руку и спрашивает про погоду и его впечатления от Москвы. После этого, как следует из пресс-релиза, президент с учительницей отправляются на ужин в Кремль.

Согласно анализу «Агентства», Базарный действительно живет в Сочи.

В 2010‑11 годах работал охранником в краснодарском предприятии «Газстрой безопасность», «Свод интернешнл». Он также трудился в компании «Гросс групп ди», вероятно водителем.

Компания «Гросс групп ди», как писал «Проект» в 2022 году, принадлежит связанной с бывшим разведчиком Сергем Трегубом фирме «Владение-В». Трегуб управляет активами в интересах главы «Газпрома» Алексея Миллера и выполняет щепетильные поручения руководства страны.

Компания «Свод интернешнл» позднее была переименована в «Газпром Поляну», которая управляет одноименным курортом.

«Свод Интернэшнл» также обслуживала шале «Ачипсе» около курорта Красная поляна. Это шале называли одной из резиденций президента России Владимира Путина. Компания также управляла другими элитными коттеджами в Красной поляне, среди арендаторов которых были мать Алины Кабаевой и сын главы Росгвардии Виктора Золотова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com