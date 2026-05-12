Крымский мост — следующая цель? 12.05.2026, 8:14

Оккупанты готовят свои катера к ударам дронов ВСУ.

Черноморский флот России пытается усилить защиту своих кораблей от украинских беспилотников, устанавливая на них так называемые «мангалы» — металлические сетчатые конструкции, закрепленные на корпусе. Одну из таких систем заметили на катере проекта 21980 «Грачонок». Соответствующие кадры распространили российские Z-каналы, сообщает «Диалог».

По данным издания, один из катеров этого типа, задействованный в охране Крымский мост, был поражен украинскими силами в конце апреля. Предположительно, после этого инцидента российское командование решило оснастить патрульные катера дополнительной защитой.

Кроме того, на самом Крымском мосту были замечены две новые платформы с размещенными зенитными комплексами «Панцирь-С1».

Подобные «мангалы» российские войска начали массово устанавливать на бронетехнику еще в первые месяцы полномасштабной войны, рассчитывая таким образом защитить ее от ударных беспилотников. Однако эта мера не показала значительной эффективности.

На фоне высокой активности дронов использование танков и другой тяжелой бронетехники на линии фронта стало значительно более ограниченным, что вынуждает российскую армию искать новые способы защиты техники от атак с воздуха.

