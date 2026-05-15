Мадьяр объявил о передаче пособий чиновников Орбана в украинский детский дом 15.05.2026, 21:17

Выходные пособия чиновников правительства Виктора Орбана перечислят в фонд, работающий с детьми в Украине. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, передает Telex.

По его словам, соответствующее предложение обсуждалось во время передачи власти с уходящими министрами. Мадьяр сообщил, что уже попросил бывшего главу администрации премьер-министра Гергея Гуйяша передать новому правительству реквизиты фонда.

«Кабинет министров согласился с тем, что члены уходящего правительства передадут свои выходные пособия на благотворительность», — сказал Мадьяр, чьи слова также приводит Hungary Today.

По венгерскому законодательству, отмечает TVP, министры и их заместители могут претендовать на выплаты после окончания полномочий. По словам премьера, общая сумма выплат министрам составляет около 350 млн форинтов, а вместе с заместителями — почти 1 млрд форинтов (около $3,0–3,2 млн).

По словам Мадьяра, в нынешней ситуации отказ от выходных пособий — «минимум», который могут сделать бывшие члены правительства.

Детский дом расположен недалеко от восточной границы Венгрии, в населенном пункте, где проживает преимущественно венгероязычное население Украины.

