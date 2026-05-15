закрыть
15 мая 2026, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» возобновляет рейсы в Дубай

1
  • 15.05.2026, 21:49
«Белавиа» возобновляет рейсы в Дубай
Фото: charter97

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем (ОАЭ) с 22 мая, сообщили в компании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолётах Boeing 737.

Вылет из Минска запланирован на 03:20 с прибытием в Дубай в 11:10. Обратный рейс из Дубая будет отправляться в 12:25 и прибывать в Минск в 18:35.

Рейсы в Дубай были временно приостановлены с конца февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина