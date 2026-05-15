«Белавиа» возобновляет рейсы в Дубай 1 15.05.2026, 21:49

Фото: charter97

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем (ОАЭ) с 22 мая, сообщили в компании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолётах Boeing 737.

Вылет из Минска запланирован на 03:20 с прибытием в Дубай в 11:10. Обратный рейс из Дубая будет отправляться в 12:25 и прибывать в Минск в 18:35.

Рейсы в Дубай были временно приостановлены с конца февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com