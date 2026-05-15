«Белавиа» возобновляет рейсы в Дубай

«Белавиа» возобновляет рейсы в Дубай1
- 15.05.2026, 21:49
Авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем (ОАЭ) с 22 мая, сообщили в компании.
Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолётах Boeing 737.
Вылет из Минска запланирован на 03:20 с прибытием в Дубай в 11:10. Обратный рейс из Дубая будет отправляться в 12:25 и прибывать в Минск в 18:35.
Рейсы в Дубай были временно приостановлены с конца февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана.