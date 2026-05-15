  • 15.05.2026, 22:46
Белорусская школьница засняла на видео редчайшего суслика

Животное заметили прямо возле школы.

На днях телеграм-канал «Дзікая прырода побач» получил приятную новость от учительницы из Затурьянской школы Несвижского района Татьяны Михайловны Холопицы.

В окрестностях Затуръя находится одна из трех последних колоний крапчатого суслика. Этот вид вымирает не только в Беларуси, но и в мире.

Ранее природозащитники вместе с Программой развития ООН сделали и повесили стенд о суслике в двух школах, которые соседствуют с этими милыми грызунами. Весной провели брейн-ринги и финал между школами на знание обстоятельств биологии и истории зверька.

И не зря: семиклассница Затурьянской школы Карина Дерве заметила крапчатого суслика у норки недалеко от школы! Девочка сняла его на фото и видео.

Чтобы добраться до школы, суслику пришлось пройти как минимум 2 километра от ближайшей известной колонии, воспользовавшись мостом через речку-канал: воду эти грызуны не любят.

Хотя, возможно, это «последний могиканин» из другой уничтоженной тракторами небольшой колонии ближе к Затурью еще года 4 назад. Колонию эту передали под охрану, но местная инспекция ее не мониторила и не сберегла. Однако же и оттуда не меньше километра до новой локации.

