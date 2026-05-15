15 мая 2026, пятница, 22:41
Джон Болтон назвал фигуру из окружения Путина, которая может готовить госпереворот

  • 15.05.2026, 22:09
Это не Шойгу.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал сообщения СМИ о докладе европейской разведки, где экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу упоминается как «потенциальный фактор дестабилизации» для политической системы Владимира Путина.

В эфире YouTube-канала War & Politics 24 Болтон усомнился, что Шойгу способен стать ключевой фигурой в возможном заговоре против российского лидера. По его мнению, более вероятным кандидатом на подобную роль мог бы быть начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Есть ли у Шойгу амбиции возглавить российское правительство? Вероятно, да. Но обладает ли он политическими возможностями, чтобы сформировать коалицию внутри силовых структур? Я не уверен. Я бы не назвал его наиболее вероятным кандидатом», — отметил он.

Болтон добавил, что потенциальные источники внутреннего давления на власть в России, по его мнению, скорее находятся в военной и силовой среде.

«Если бы кто-то и мог сыграть такую роль, я бы скорее указал на Герасимова — по сути, председателя объединенного военного руководства. Это мог бы быть представитель армии, разведки, ФСБ или ГРУ, а не гражданского блока», — заявил он.

При этом бывший советник подчеркнул, что структура власти в Кремле остается крайне непрозрачной для внешних наблюдателей. Он также отметил, что, по его оценке, недовольство части российской военной элиты Владимиром Путиным может расти на фоне затяжной войны и снижения морального духа армии.

«Как могло быть иначе, учитывая сопротивление Украины с начала февраля 2022 года», — добавил Болтон.

