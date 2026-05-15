Как Европа обрела смелость 15.05.2026, 22:28

США стали фактором, который сплотил страны ЕС.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году сначала заставило Европу выбрать осторожную тактику. Лидеры ЕС пытались избежать конфликта с Вашингтоном, опасаясь потери американской военной поддержки, новых торговых войн и усиления ультраправых партий внутри Европы. Брюссель шел на уступки, увеличивал оборонные расходы и соглашался на невыгодные торговые условия ради сохранения трансатлантического союза, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако уже к 2026 году ситуация изменилась. Жесткие шаги Трампа — угрозы в адрес Гренландии, давление на НАТО, вмешательство в европейские выборы и эскалация конфликта вокруг Ирана — вызвали резкое раздражение в Европе. Вместо страха перед Вашингтоном страны ЕС начали действовать более сплоченно и самостоятельно.

Переломным моментом стали заявления Трампа о возможном силовом контроле над Гренландией. В ответ Дания, Германия, Франция, Великобритания и страны Северной Европы провели совместные военные учения в Арктике. В Брюсселе заговорили о необходимости защищать Европу не только от России или Китая, но и от давления со стороны США.

Параллельно Европа начала активнее поддерживать Украину. После резкого сокращения американской помощи именно ЕС стал главным финансовым и военным партнером Киева. Евросоюз запустил программу совместного оборонного финансирования на 175 миллиардов долларов и расширил сотрудничество в сфере вооружений.

Изменился и экономический курс. После неудачной сделки с США Европа ускорила заключение торговых соглашений с Индией, Австралией, Индонезией и странами Южной Америки. Брюссель пытается создать собственную систему экономических партнерств, менее зависимую от США и Китая.

Энергетический кризис, вызванный конфликтом вокруг Ирана, также подтолкнул ЕС к ускорению перехода на электричество и возобновляемые источники энергии. В Еврокомиссии прямо заявляют, что энергетическая независимость становится вопросом безопасности континента.

На фоне всего этого европейские ультраправые, ранее вдохновлявшиеся Трампом, начали терять поддержку. Даже консервативные лидеры Европы все чаще дистанцируются от американского президента, опасаясь негативной реакции избирателей.

В результате политика Трампа, задуманная как демонстрация силы США, неожиданно стала фактором, который ускорил объединение Европы и ее движение к стратегической независимости.

