16 мая 2026, суббота, 4:43
Спецтрибунал для Путина будет расположен в Гааге

  • 16.05.2026, 6:00
Решение о его утверждении приняли 37 стран.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщил украинский МИД.

«Украина получила официальное подтверждение, что Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге», — заявил глава МИД Андрей Сибига.

В Гааге, напомним, расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Ранее 37 государств мира приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

