Спецтрибунал для Путина будет расположен в Гааге
- 16.05.2026, 6:00
Решение о его утверждении приняли 37 стран.
Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщил украинский МИД.
«Украина получила официальное подтверждение, что Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге», — заявил глава МИД Андрей Сибига.
В Гааге, напомним, расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.
Ранее 37 государств мира приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.