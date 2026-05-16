Спецтрибунал для Путина будет расположен в Гааге 16.05.2026, 6:00

Решение о его утверждении приняли 37 стран.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщил украинский МИД.

«Украина получила официальное подтверждение, что Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет расположен в Гааге», — заявил глава МИД Андрей Сибига.

В Гааге, напомним, расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Ранее 37 государств мира приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com