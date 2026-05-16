Израиль и Ливан договорились продлить перемирие
- 16.05.2026, 8:18
На какой срок утихнет огонь?
Израиль и Ливан договорились продлить прекращение огня на 45 дней. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп впервые объявил о таком перемирии 16 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Государственный департамент США отметил, что прекращение боевых действий будет продолжено, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в мирных переговорах между обеими сторонами.
Представитель Госдепа Томми Пигготт назвал переговоры между Израилем и Ливаном, которые состоялись в Вашингтоне «очень продуктивными» и заявил, что страны возобновят переговоры 2 и 3 июня.
Агентство акцентирует, что переговоры на этой неделе были третьей встречей сторон с тех пор, как Израиль усилил воздушные атаки на Ливан после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю, через три дня после начала американо-израильской войны против Ирана.