Израиль и Ливан договорились продлить перемирие 16.05.2026, 8:18

На какой срок утихнет огонь?

Израиль и Ливан договорились продлить прекращение огня на 45 дней. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп впервые объявил о таком перемирии 16 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Государственный департамент США отметил, что прекращение боевых действий будет продолжено, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в мирных переговорах между обеими сторонами.

Представитель Госдепа Томми Пигготт назвал переговоры между Израилем и Ливаном, которые состоялись в Вашингтоне «очень продуктивными» и заявил, что страны возобновят переговоры 2 и 3 июня.

Агентство акцентирует, что переговоры на этой неделе были третьей встречей сторон с тех пор, как Израиль усилил воздушные атаки на Ливан после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю, через три дня после начала американо-израильской войны против Ирана.

