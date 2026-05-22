Россия с рекордной скоростью продает золотые резервы

Россия с рекордной скоростью продает золотые резервы1
- 22.05.2026, 9:16
В конце апреля золотые резервы государства-агрессора РФ уменьшились до самого низкого уровня со времен полномасштабного вторжения в Украину. Москва продает слитки, чтобы покрыть дефицит бюджета.
На это обратили внимание в Bloomberg. Журналисты подсчитали, что таким способом Россия потенциально могла получить более 4 миллиардов долларов.
Сколько золота продала Россия
Центробанк РФ публиковал статистику, которая свидетельствует, что запасы российских золотых слитков за четыре месяца 2026 года сократились на 900 000 унций – до 73,9 миллиона унций по состоянию на 1 мая. Это самый низкий показатель с февраля 2022-го, когда диктатор Владимир Путин отдал приказ о широкомасштабном наступлении на Украину.
Цены на золото достигли рекордного уровня в этом году (в среднем за первые четыре месяца – около 4800 долларов за унцию). Если бы Москва продавала слитки по рыночной цене, то могла бы заработать около 4,3 миллиарда долларов.
В Bloomberg напомнили, что Банк России когда-то был крупнейшим в мире суверенным покупателем золота, скупая почти всю добычу страны. Эта тенденция приостановилась в начале 2020 года. Два года спустя обещание возобновить закупки помогло поглотить часть поставок, которые больше нельзя было экспортировать из-за санкций, однако возобновления масштабных закупок так и не произошло.
Центробанк начал сокращать свои золотые запасы в прошлом году. Тогда минфин государства-агрессора начал продавать золото и иностранную валюту из так называемого Фонда национального благосостояния, чтобы частично компенсировать дефицит бюджета. Последний в основном был вызван снижением доходов от энергетики.
Одновременно с этим Центробанк пытается компенсировать влияние этих государственных операций на рубль и финансовую систему страны в целом.