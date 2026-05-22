Названы самые полезные рыбные консервы для мозга, сердца и костей 1 22.05.2026, 9:24

Они недорогие и очень вкусные.

Многие считают рыбные консервы пищей «на всякий случай», но диетологи убеждают: некоторые из них могут быть настоящим источником пользы для организма. Консервированная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, кальций, витамин D и белок, необходимые для здоровья мозга, сердца, сосудов и костей. К тому же такие продукты стоят значительно дешевле свежей рыбы и долго хранятся. Эксперты советуют обратить внимание на несколько недорогих видов консервов, которые следует чаще добавлять в свой рацион, пишет ТСН.

Какие недорогие рыбные консервы самые полезные для здоровья сердца, мозга и костей

Сардины — один из лучших продуктов для костей. Врачи называют их настоящим суперфудом среди рыбных консервов. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Особенно полезными сардины считаются из-за мягких косточек, которые можно есть вместе с рыбой. Именно они являются отличным источником кальция и фосфора для костей и зубов. Кроме того, сардины хорошо насыщают и содержат много белка.

Скумбрия — поддерживает сердце и сосуды. Консервированная скумбрия содержит много полезных жиров и витамина D. Поэтому ее рекомендуют людям старшего возраста и тем, кто хочет поддержать здоровье сосудов. Специалисты отмечают, что омега-3 в скумбрии могут помогать снижать уровень «плохого» холестерина и положительно влиять на работу мозга. Скумбрия также имеет насыщенный вкус и отлично подходит для салатов, бутербродов или быстрых домашних блюд.

Килька в томате — недооцененный, но очень полезный продукт. Многие недооценивают обычную кильку в томатном соусе, хотя она содержит белок, полезные жиры и микроэлементы. В томатном соусе есть ликопин — антиоксидант, положительно влияющий на сердце и сосуды. Такие консервы хорошо насыщают и остаются одними из самых доступных по цене.

Сайра — питательная рыба для мозга и нервной системы. Еще одним прекрасным вариантом для поддержания здоровья является консервированная сайра. Она содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, магний и витамины группы B, важные для работы нервной системы и мозга. Сайра хорошо насыщает организм, имеет нежную текстуру и прекрасно подходит для супов, салатов и домашних закусок.

Тунец — много белка и минимум углеводов. Консервированный тунец считается одним из самых лучших источников белка среди рыбных продуктов. Он хорошо подходит людям, которые следят за питанием или хотят поддерживать мышечную массу. Кроме белка, тунец содержит витамин D и полезные жиры. Но диетологи советуют не употреблять его слишком часто из-за возможного содержания ртути.

