В России сняли «покаянное» видео с белорусом 22.05.2026, 9:56

Из-за инцидента со «скорой».

Недавно в сети завирусилось видео того, как водитель Belgee с белорусскими номерами не пропустил скорую помощь в России. Мужчину задержали, полиция Санкт-Петербурга опубликовала его «покаянное» видео, пишет «Зеркало».

Инцидент со скорой помощью и Belgee случился на Индустриальном проспекте в российском Санкт-Петербурге. Как сообщается, полицейские «в кратчайшие сроки установили личность водителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства».

Оказалось, что это приезжий 22-летний студент первого курса одного из петербургских университетов. С ним сняли «покаянное» видео. Там водитель рассказывает, что ехал по проспекту, а сзади «пристроилась машина реанимации».

По его словам, он начал перестраиваться, но произошло недопонимание с водителем скорой.

«Приношу свои глубочайшие извинения, впредь такого больше не будет повторяться», — сказал мужчина на видео.

Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Автомобиль помещен на спецстоянку.

