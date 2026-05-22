В окружении Путина заговорили о безысходности в войне

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне7
- 22.05.2026, 10:33
Элита Кремля растеряна.
В Кремле некоторые высокопоставленные чиновники считают, что война против Украины зашла в тупик, и сейчас в России не видят четкого способа ее завершить.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фронт стабилизировался
«Украина и ее союзники все больше уверены, что вторжение России исчерпывается, поскольку Киев стабилизирует линию фронта и останавливает весеннее наступление Москвы», - пишет издание.
Как отмечается в материале, растущая эффективность Украины в применении дронов, которые наносят российским войскам значительные потери, сопровождается ударами за линией фронта и вглубь территории России. Это усиливает внутреннюю критику в адрес российского диктатора Владимира Путина.
Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете это приводит к углублению военной усталости среди рядовых россиян.
Элита Кремля растеряна
Также нервное настроение разделяют многие представители российской элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники Кремля, по словам источников, знакомых с ситуацией, считают, что конфликт зашел в тупик и не имеет четкого пути решения.
По данным Bloomberg, Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он считает победными.
В частности, речь идет о полном контроле над Донбассом, который российские войска не смогли захватить более чем за десять лет, а также более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные достижения Москвы.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Путин устанавливал какие-либо такие сроки.
Дроны изменили ход войны
Издание отмечает, что беспилотники, которые Украина применяет во все большем количестве, стали решающим фактором в войне, помогая компенсировать дефицит личного состава, который преследует Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.
В то же время Украина пока не смогла достичь своих стратегических целей - вернуть большую часть оккупированных территорий или приблизиться к приемлемому мирному соглашению в рамках переговоров под эгидой США, которые сейчас также зашли в тупик.
Несколько европейских дипломатов заявили Bloomberg, что считают настроения в России мрачными, поскольку на фронте наблюдается патовая ситуация, а удары украинских дронов переносят войну непосредственно в Москву.
Старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис считает, что для поддержания военных усилий Кремль почти наверняка будет вынужден провести вторую частичную мобилизацию в течение ближайших 12 месяцев.