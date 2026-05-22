22 мая 2026, пятница, 12:00
В России остались только два крупных НПЗ, до которых не долетали дроны ВСУ

4
  • 22.05.2026, 10:39
  • 2,402
Фото: EPA

Они находятся за Уралом.

С начала полномасштабного вторжения Украина нанесла уже 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Среди крупнейших заводов вне зоны атак остались только два НПЗ — Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Об этом сообщает «Вот так».

Издание подсчитало, что Украина атаковала не менее 24 из 33 российских НПЗ мощностью производства более 1 миллиона тонн нефти в год.

Чаще всего Силы обороны Украины наносили удары по Рязанскому и Саратовскому заводам — по 15 раз. Рекордным по количеству атак стал 2025 год, а в этом году Украина почти повторила показатели всего 2024-го.

22 мая Reuters со ссылкой на источники сообщило, что четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» остановил работу своей главной установки первичной переработки нефти после атаки украинских дронов 20 мая.

Как сообщает Reuters, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских дронов в последние дни.

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин