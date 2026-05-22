Белорускам начали поступать неожиданные звонки из милиции 3 22.05.2026, 10:37

Звонят именно женщинам.

Белоруски из разных регионов страны пишут в Threads, что им звонят из милиции и спрашивают, все ли у девушек хорошо. В комментариях их успокаивают: сотрудники устанавливают личность женщины, труп которой нашли в апреле в Лепельском районе, пишет «Зеркало».

Что произошло?

На днях пользовательница Threads Екатерина, которая живет в Гродно, написала, что ей позвонили из уголовного розыска.

— Пропала какая-то женщина, и [сотрудники] делают обзвоны женщин и спрашивают, все ли в порядке, — рассказала в своем аккаунте она. — Девочки, кому-то еще набирали <…>?

В комментариях некоторые девушки сообщали, что и к ним обращались из милиции с похожими вопросами.

— Звонили, да. Мне и подруге тоже, еще пару недель назад, — отметила одна белоруска. — Как поняла, из-за неопознанного тела, которое нашли в Лепельском районе. Возможно, обзванивают всех девушек, подходящих по приметам. Просто спросили, живы [ли], здоровы <…>.

О каком преступлении идет речь?

— И мне звонили, потому что в пансионате «ЛОДЭ» (речь о гостевом комплексе «Остров ЛОДЭ». — Прим. ред.), который как раз в Лепеле (точнее, в Лепельском районе. — Прим. ред.), была осенью. То же самое говорили, — отметила вторая участница обсуждения.

Еще более активная дискуссия развернулась под похожим постом Катерины из Гродно.

— Есть здесь кто-то 1977 года рождения (РБ)? Вам случайно из РОВД не звонили? — поинтересовалась она. — Потому что мне звонили уже два раза уточнить, все ли у меня хорошо и мой ли это номер. Напишите, кто знает подробности. Что-то я параною.

В комментариях она сообщила, что перезвонила в РУВД, поинтересовалась, работает ли там сотрудник, который ей набирал, и там информацию подтвердили. В беседе девушка 1990 года рождения сообщила, что ей также набирали с таким вопросом.

— Девочки, не паникуйте! Мы действительно звоним в связи с пропавшей девушкой, так как многие подходят по приметам, — написал анонимный аккаунт под постом Катерины. — Обзваниваем, чтобы узнать, живы ли вы. Даже если вы и подумали, что мы мошенники, нам все равно. Главное, что с вами все в порядке и вы ответили на звонок.

