В Беларуси готовят нововведение для самозанятых

В Беларуси готовят нововведение для самозанятых3
- 22.05.2026, 10:54
Оно коснется репетиторов.
В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина «О реестре физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей». Министерство образования проводит обсуждение документа на Правовом форуме по 1 июня, передает «Еврорадио».
В постановлении предусматривается, что репетиторством можно будет заниматься только после включения человека в специальный реестр. Деятельность без включения в реестр запрещается.
Ведомство не скрывает, что это нововведение направлено в первую очередь против людей, которые пострадали уже от политических репрессий. Теперь их хотят лишить возможности зарабатывать на жизнь репетиторством:
«Принятие проекта постановления позволит минимизировать возможность осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей физическими лицами, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение преступлений экстремистской направленности, преступлений, предусмотренных статьями 139, 145-147, 154, частями 2 и 3 статьи 165, статьями 166 — 172, частью 2 статьи 173, статьями 181 — 182, 187, 327 — 329, 331, 332, 342-1, 343, 343-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, независимо от снятия или погашения судимости, а также оказания услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования».
Предполагается, что решение вступит в силу через три месяца после его публикации.