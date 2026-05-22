В Беларуси готовят нововведение для самозанятых 3 22.05.2026, 10:54

1,328

Иллюстративное фото

Оно коснется репетиторов.

В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина «О реестре физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей». Министерство образования проводит обсуждение документа на Правовом форуме по 1 июня, передает «Еврорадио».

В постановлении предусматривается, что репетиторством можно будет заниматься только после включения человека в специальный реестр. Деятельность без включения в реестр запрещается.

Ведомство не скрывает, что это нововведение направлено в первую очередь против людей, которые пострадали уже от политических репрессий. Теперь их хотят лишить возможности зарабатывать на жизнь репетиторством:

«Принятие проекта постановления позволит минимизировать возможность осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей физическими лицами, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение преступлений экстремистской направленности, преступлений, предусмотренных статьями 139, 145-147, 154, частями 2 и 3 статьи 165, статьями 166 — 172, частью 2 статьи 173, статьями 181 — 182, 187, 327 — 329, 331, 332, 342-1, 343, 343-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, независимо от снятия или погашения судимости, а также оказания услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования».

Предполагается, что решение вступит в силу через три месяца после его публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com