22 мая 2026, пятница, 10:29
NASA показало Марс с необычного ракурса

  • 22.05.2026, 10:22
Фотофакт.

Космический аппарат NASA Psyche, направляющийся к металлическому астероиду 16 Psyche, выполнил гравитационный манёвр у Марса и сделал тысячи снимков планеты с необычного ракурса. Это позволило аппарату получить дополнительное ускорение для дальнейшего полёта, сообщает CNN.

Миссия стартовала в октябре 2023 года. Конечной целью аппарата является астероид 16 Psyche, расположенный во внешней части главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Учёные считают, что этот объект может представлять собой обнажённое металлическое ядро древнего космического тела, напоминающего ранние планеты. Высокая отражающая способность его поверхности указывает на значительное содержание металла.

Для экономии топлива и корректировки траектории инженеры заранее запланировали пролёт мимо Марса. 15 мая гравитация планеты сработала как своеобразная космическая «рогатка», увеличив скорость аппарата.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Руководитель навигации миссии Дон Хан сообщил, что Марс добавил аппарату около 1600 километров в час и изменил плоскость его орбиты примерно на один градус относительно Солнца. Теперь зонд движется по траектории, которая должна привести его к астероиду летом 2029 года.

Во время сближения аппарат подошёл к поверхности Марса на расстояние 4609 километров. В этот момент специалисты активировали все научные приборы и камеры, чтобы проверить их перед основной частью миссии.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Зонд сделал детальные снимки южного полюса планеты, кратеров и каньонов. На изображениях также заметны пылевые полосы, протянувшиеся по поверхности примерно на 50 километров.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU
Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Особенностью съёмки стал необычный угол обзора: при подлёте камеры зафиксировали Марс в виде тонкого освещённого серпа, а после пролёта — уже почти полностью освещённым диском.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU
Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU
