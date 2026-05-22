NASA показало Марс с необычного ракурса
- 22.05.2026, 10:22
Фотофакт.
Космический аппарат NASA Psyche, направляющийся к металлическому астероиду 16 Psyche, выполнил гравитационный манёвр у Марса и сделал тысячи снимков планеты с необычного ракурса. Это позволило аппарату получить дополнительное ускорение для дальнейшего полёта, сообщает CNN.
Миссия стартовала в октябре 2023 года. Конечной целью аппарата является астероид 16 Psyche, расположенный во внешней части главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
Учёные считают, что этот объект может представлять собой обнажённое металлическое ядро древнего космического тела, напоминающего ранние планеты. Высокая отражающая способность его поверхности указывает на значительное содержание металла.
Для экономии топлива и корректировки траектории инженеры заранее запланировали пролёт мимо Марса. 15 мая гравитация планеты сработала как своеобразная космическая «рогатка», увеличив скорость аппарата.
Руководитель навигации миссии Дон Хан сообщил, что Марс добавил аппарату около 1600 километров в час и изменил плоскость его орбиты примерно на один градус относительно Солнца. Теперь зонд движется по траектории, которая должна привести его к астероиду летом 2029 года.
Во время сближения аппарат подошёл к поверхности Марса на расстояние 4609 километров. В этот момент специалисты активировали все научные приборы и камеры, чтобы проверить их перед основной частью миссии.
Зонд сделал детальные снимки южного полюса планеты, кратеров и каньонов. На изображениях также заметны пылевые полосы, протянувшиеся по поверхности примерно на 50 километров.
Особенностью съёмки стал необычный угол обзора: при подлёте камеры зафиксировали Марс в виде тонкого освещённого серпа, а после пролёта — уже почти полностью освещённым диском.