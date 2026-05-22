Трамп настаивает, что США заберут ядерные материалы у Ирана
- 22.05.2026, 10:07
Несмотря на директиву аятоллы.
Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг, что Соединенные Штаты в конечном итоге изымут запасы высокообогащенного урана, накопленные Ираном, несмотря на директиву аятоллы, о которой сообщил Reuters накануне (перевод — The Moscow Times).
«Мы получим (обогащенный уран). Нам он не нужен, мы его не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как заберем, но мы не позволим им держать его у себя», - сказал Трамп журналистам в Белом доме. По словам двух высокопоставленных иранских источников, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал распоряжение о том, что уран, обогащенный до уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия, не должен вывозиться за границу.
Высокопоставленный иранский источник сказал Reuters в четверг, что более широкое соглашение о мире с США еще не достигнуто, но позиции сторон сблизились. Источник добавил, что ключевыми спорными моментами остаются обогащение ядерного топлива и контроль Тегерана над Ормузским проливом.