22 мая 2026, пятница, 10:29
Трамп настаивает, что США заберут ядерные материалы у Ирана

  • 22.05.2026, 10:07
Несмотря на директиву аятоллы.

Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг, что Соединенные Штаты в ‌конечном итоге изымут запасы высокообогащенного урана, накопленные Ираном, несмотря на директиву аятоллы, о которой сообщил Reuters накануне (перевод — The Moscow Times).

«Мы получим (обогащенный уран). Нам он не нужен, мы ‌его не хотим. Вероятно, ‌мы уничтожим его после того, как заберем, но мы не позволим им ‌держать его у себя», - сказал Трамп журналистам в Белом доме. По словам двух ‌высокопоставленных иранских источников, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал распоряжение о том, что уран, обогащенный ‌до уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия, не должен вывозиться за границу.

Высокопоставленный иранский источник сказал Reuters в четверг, что более широкое соглашение о мире с США еще не достигнуто, но позиции сторон сблизились. Источник добавил, что ключевыми спорными моментами остаются ‌обогащение ядерного топлива и контроль Тегерана ‌над Ормузским проливом.

