22 мая 2026, пятница, 10:29
Тылы горят: ВСУ показали, как уничтожают логистику РФ за десятки километров от фронта

  22.05.2026, 9:48
Фото: Dev.ua

Такая дальность стала для оккупантов сюрпризом.

Украинские воины выбивают российскую логистику и технику в глубине оккупированных территорий. Дроны поражают цели за десятки километров от линии боевого соприкосновения.

Такая дальность поражений стала для оккупантов «сюрпризом»: пораженную технику враг не пытался ни прятать, ни защищать. Видео ударов по захватчикам и их технике показали в 20-й бригаде беспилотных систем «К2».

Удары по глубокому тылу врага на ВОТ Украины

На днях в «К-2» показали впечатляющую подборку поражений вражеской техники и артиллерии на временно оккупированной части Донбасса.

«Жги тылы: уничтожаем логистику и артиллерию врага. Донецкая область. Вражеская логистика и расчеты артиллерии в объективах камер ударных крыльев К-2», – лаконично прокомментировали видео в бригаде.

На опубликованных кадрах зафиксировано поражение российской техники, в частности грузовиков и артсистем. Их украинские дроны догоняли на дорогах ––возле Лисичанска, Попасной, Дебальцево.

Судя по тому, что россияне не пытались прятать свой транспорт или защитить его антидроновими сетками, ударов там, за десятки километров от фронта, враг явно не ожидал.

