22 мая 2026, пятница, 10:29
  • 22.05.2026, 10:11
Наставник белорусской сборной по пляжному футболу стал лучшим в мире
Николас Альварадо
Фото: НОК

Испанец возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года.

Главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером мира, сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

В 2025 году белорусская команда под руководством Альварадо стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзовые медали Евролиги. Испанец возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года.

Заслуги тренера были признаны на гала-вечере «Звезды пляжного футбола - 2025», который состоялся в Испании, где проходит первый этап Евролиги.

