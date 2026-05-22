Наставник белорусской сборной по пляжному футболу стал лучшим в мире 22.05.2026, 10:11

Николас Альварадо

Фото: НОК

Испанец возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года.

Главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером мира, сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

В 2025 году белорусская команда под руководством Альварадо стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзовые медали Евролиги. Испанец возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года.

Заслуги тренера были признаны на гала-вечере «Звезды пляжного футбола - 2025», который состоялся в Испании, где проходит первый этап Евролиги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com