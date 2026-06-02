Филиал «Санта Бремор» в Польше прекратил деятельность 2.06.2026, 17:56

1,082

Компания проработала в Варшаве менее полугода.

В Польше в мае работу прекратил филиал крупнейшего беларусского рыбоперерабатывающего предприятия «Санта Бремор» — Santa Bremor oddzial w Polsce. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экономический обозреватель Вадим Сехович.

Причины смены статуса, который часто предшествует ликвидации, пока неизвестны, уточняет телеграм-канал.

Santa Bremor oddzial w Polsce была зарегистрирована в Варшаве в январе 2025 года. Ее основной вид деятельности — «розничная торговля».

Это не единственное предприятие в Польше, связанное с известной компанией. С августа 2022 года там работает Avectoria oddzial w Polsce. По данным Сеховича, это «дочка» клайпедского рыбного трейдера, который ранее назывался Santa Trade.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com