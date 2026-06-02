Филиал «Санта Бремор» в Польше прекратил деятельность
- 2.06.2026, 17:56
Компания проработала в Варшаве менее полугода.
В Польше в мае работу прекратил филиал крупнейшего беларусского рыбоперерабатывающего предприятия «Санта Бремор» — Santa Bremor oddzial w Polsce. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экономический обозреватель Вадим Сехович.
Причины смены статуса, который часто предшествует ликвидации, пока неизвестны, уточняет телеграм-канал.
Santa Bremor oddzial w Polsce была зарегистрирована в Варшаве в январе 2025 года. Ее основной вид деятельности — «розничная торговля».
Это не единственное предприятие в Польше, связанное с известной компанией. С августа 2022 года там работает Avectoria oddzial w Polsce. По данным Сеховича, это «дочка» клайпедского рыбного трейдера, который ранее назывался Santa Trade.