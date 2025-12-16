Литва нанесла удар по контрабандистам 8 16.12.2025, 16:13

Проведено более 80 обысков.

Со вторника полиция Литвы проводит серьезную операцию, проведено 80 обысков, задержан 21 человек. На этот раз полиция ищет организаторов контрабанды сигарет из Беларуси.

Источник Delfi утром сообщил, что обыски проводят у людей, которых давно подозревают в организации контрабанды.

«Эти люди ездили на роскошных автомобилях, построили большие дома. Никто не понимал, откуда у них такие деньги», – указал источник.

Заместитель генкомиссара полиции Марюс Драудвила на пресс-конференции сообщил, что во вторник полиция проверяла имеющуюся информацию о контрабандистах.

По словам заместителя генкомиссара, задержан 21 человек, многие из них давно известны полиции, поскольку совершали преступления, связанные с контрабандными сигаретами.

В проведении операции и в обысках участвовали более 140 офицеров, в том числе сотрудники отряда по борьбе с терроризмом «Aras», сообщает 15min.lt. Помимо контрабанды, их подозревают в содействии иностранному государству в деятельности против Литвы.

