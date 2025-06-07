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Преодолела 300 км: украинская баллистическая ракета прошла успешное испытание

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  • 7.06.2025, 12:06
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Преодолела 300 км: украинская баллистическая ракета прошла успешное испытание

Боевые испытания оружия состоялись в середине мая.

Первая украинская баллистическая ракета пролетела значительное расстояние, попав в российский командный пункт. Боевые испытания оружия состоялись в середине мая.

Об этом «Эспрессо» рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, новая ракетная программа стартовала еще в мае 2022 года, но в то время Министерство стратегической промышленности достаточно слабо ее реализовывало. В июле состоялись первые успешные испытания, после чего президент Владимир Зеленский заговорил о возможности доведения до конца отечественной баллистики.

По мнению Бадрака, с июля 2024 года администрирование указанной ракетной программы уже было правильным, поскольку появился профильный заместитель министра обороны и соответствующее управление.

«Насколько мне известно, в середине мая состоялись испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные — почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование», — отметил военный эксперт.

Валентин Бадрак подчеркнул, что ракета после этого уже запускается в серию, но пока неизвестно, сколько ракет можно ожидать, впрочем считает, что производство будет наращиваться очень мощно.

«Боеголовка этой ракеты — за 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения — новая американская баллистическая ракета — это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше, главное — масштабировать быстро и очень логично», — резюмировал он.

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