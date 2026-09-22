Минфин РФ сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради войны с Украиной 22.09.2026, 7:14

Антон Силуанов сообщил о «непростом бюджете».

Российскому Минфину для выполнения приоритета «все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает The Moscow Times.

«Самое главное у нас сейчас — ‌это задачи обороны, задачи фронта», — сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году «пришлось ‌где-то покопать», поработав как с расходами, так и с ресурсной базой.

«Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая, что непростой бюджет, выработали ряд мер. Потом ещё буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации», — цитирует Силуанова Reuters.

Верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит в 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) до 3,7 трлн (1,6% ВВП) с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала «дыра» в казне превысила план на весь год. А к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 трлн рублей (3,9% ВВП), рассказывали источники Bloomberg. Чтобы не допустить этого, по словам собеседников агентства, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%.

По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн рублей (2,5%) ВВП. И по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. «В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании, в расходах. И для этого предусмотрены будут и дополнительные источники финансирования этих расходов. Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% ВВП», — сказал министр. Он добавил, что закрывать дефицит правительство планирует, расходуя накопленные отстатки на счетах, а также занимая деньги на долговом рынке.

В закон о бюджете-2026 правительство изначально закладывало 12,9 трлн рублей по статье «национальная оборона». Фактические расходы на войну (включая смежные бюджетные статьи) уже по итогам полугодия достигли 10,687 трлн рублей, согласно подсчетам Яниса Клюге из германского Института проблем международной безопасности.

По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия увеличились еще на 30%, относительно января-июня 2024 года — на 65%, а по сравнению с довоенным 2021-м — более чем в 5 раз. Накопленным итогом с начала 2022 года Кремль истратил на армию более 57 трлн рублей.

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