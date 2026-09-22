Ученые назвали отличительные черты настоящих героев 1 22.09.2026, 4:58

Представление о героизме опирается на поступки и культурные ценности.

Представления о настоящем герое сильно зависят от культуры и ценностей общества. К такому выводу пришли психологи, изучающие, почему одних людей мы называем героями, а других — нет, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследовательница Элейн Кинселла из Университета Лимерика и ее коллеги на протяжении нескольких лет изучали представления о героизме в разных странах. В числе качеств, которые чаще всего связывают с героями, оказались смелость, моральная правота, самоотверженность, готовность защищать других и способность вдохновлять.

При этом между культурами обнаружились заметные различия. В исследовании с участием американцев и китайцев обе группы называли героями смелых и бескорыстных людей, которые спасают или защищают других. Однако китайские участники гораздо чаще связывали героизм с патриотизмом, чувством долга и уважением в обществе. Американцы чаще называли силу, альтруизм и честность.

«Коллективисты ставят благополучие группы выше благополучия отдельного человека», — пишут авторы исследования.

Поэтому в Китае выше оценивают так называемых социальных героев — людей, которые жертвуют личными интересами ради общественных целей. К ним исследователи относят Махатму Ганди, Нельсона Манделу, Грету Тунберг и Малалу Юсуфзай.

В индивидуалистических обществах непосредственный героический поступок может восприниматься иначе. Человек, который бросается в горящий дом ради спасения ребенка, соответствует классическому образу героя лучше политика или активиста, посвятившего жизнь общественным изменениям.

«Социальный герой вызывает восхищение, но может казаться менее героическим, чем человек, который рискует жизнью, спасая ребенка», — отмечают авторы.

Представление о героизме связано не только с самим поступком, но и с тем, какие ценности общество считает главными.

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