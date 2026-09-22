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Путинистка Лолита устроила истерику из-за украинских дронов

  • 22.09.2026, 5:17
Путинистка Лолита устроила истерику из-за украинских дронов
Лолита Милявская

Концерт скандальной артистки несколько раз прерывали.

Российская певица-путинистка Лолита Милявская возмутилась тем, что ее концерт в Сочи трижды прерывали из-за угрозы украинских дронов. Ее истерика по этому поводу попала на видео, на которое бурно отреагировали в Интернете, пишет УНИАН.

После объявления очередной воздушной тревоги скандальная артистка не смогла сдержать эмоций, обратилась к зрителям, после чего ушла со сцены.

«Что, прекращаем? Твою м**ь, как они за**али», - выпалила Лолита.

Пользователи Threads высмеяли и пристыдили певицу:

«Лолита, ты уточняй, кто именно за**ал. Потому что ФСБ посадит на бутылку. Переживаю за тебя».

«Ой какая бурная реакция. И это мы еще не начинали… подождите».

«С нашей дальнобойностью, предатели придется искать покой минимум на Камчатке».

Напомним, ранее в сеть «слили», как путинист Киркоров устроил истерику из-за угрозы атаки Украины. Его концерты также не раз прерывали или задерживали из-за украинских дронов.

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