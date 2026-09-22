Россия запустила последнее крупное месторождение нефти 22.09.2026, 7:00

На начальном этапе «Восток ойл» будет экспортировать лишь 150 тысяч баррелей в сутки.

Россия после нескольких лет задержек запустила коммерческий экспорт нефти с кластера месторождений «Восток Ойл» — самого масштабного нового нефтяного проекта в стране со времен распада СССР.

Как сообщает Reuters, «Роснефть» начала загрузку четырех спецтанкеров ледового класса на терминале «Бухта Север», чтобы отправить первые партии «черного золота» с проекта, который объединяет свыше 13 месторождений на Таймыре и в Восточной Сибири с запасами порядка 51 миллиарда баррелей.

Потенциал «Восток ойл», который курирует лично глава «Роснефти» Игорь Сечин, ранее оценивали в 2 млн баррелей в сутки, что составляет более 20% текущей добычи нефти в России. А на его запасы приходится примерно пятая часть всех разведанных залежей нефти в стране (220 млрд баррелей, по данным Роснедр). Это делает кластер сравнимым с нефтяными открытиями Советского Союза — такими, как гигантское Самотлорское месторождение в Западной Сибири, ставшей основой нефтяного могущества СССР.

Других месторождений с подобной ресурсной базой в России не осталось. В 2017 году Роснедра продали последнее крупное месторождение из нераспределенного фонда недр — Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе с запасами около 100 млн тонн (его также приобрела «Роснефть»). Открытые в последующие годы залежи относились преимущественно к категории «мелких» и «очень мелких».

На начальном этапе «Восток ойл» будет экспортировать лишь 150 тысяч баррелей в сутки, что заметно скромнее первоначальных амбиций, рассказали Reuters источники в отрасли. «Роснефть» рассчитывает нарастить экспорт до 600 тысяч баррелей в сутки (30 миллионов тонн в год) во второй половине 2027 года по мере ввода Пайяхской группы месторождений, с выходом на 1 млн баррелей в сутки к 2030 году.

После официального объявления о запуске Владимиром Путиным 5 сентября танкер класса Aframax Akademik Gubkin и судно класса Panamax Valentin Pikul загрузили партии нефти в Бухте Север. Еще два танкера Aframax — Vladimir Monomakh и Vladimir Vinogradov — ожидают погрузки в ближайшие дни, согласно данным отслеживания судов LSEG.

Открытые еще при СССР, полярные месторождения «Восток ойл» были фактически законсервированы в 1990-х. А новую жизнь проект получил в 2019 году. Спустя год к нему присоединились иностранные инвесторы — BP, Trafigura и Vitol, которые, впрочем, покинули «Восток ойл» после начала войны с Украиной и введения западных санкций.

Это вынудило «Роснефть» несколько лет откладывать запуск проекта, который, по изначальным планам, еще два года назад должен был давать 25 млн тонн нефти ежегодно, а в следующем году довести экспорт до 50 млн тонн. Для запуска «Восток ойл» Сечин выторговал у Путина масштабные налоговые льготы — на 2,6 трлн рублей.

Источники Reuters в отрасли отмечают, что удаленность проекта, ранее бывшая его главным недостатком, стала стратегическим плюсом. Арктический терминал обеспечивает безопасный экспортный канал в условиях, когда санкции и атаки на инфраструктуру в портах Черного и Балтийского морей кратно повысили операционные риски. Бухта Север находится в тысячах километров от зоны боевых действий украинского конфликта и дает прямой выход на азиатские рынки по Северному морскому пути (СМП).

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