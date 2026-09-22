Reuters: Зеленский и глава ЦРУ встретились в Ирландии 22.09.2026, 7:36

Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

Президент Украины и Джон Рэтклифф побеседовали в неформальной обстановке.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в Ирландии, сообщило в понедельник, 21 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника. По словам одного из них, встреча состоялась ранее в тот же день в аэропорту Шэннон.

Зеленский и Рэтклифф побеседовали в неформальной обстановке во время дозаправки их самолетов, добавил другой источник. Что они обсуждали, не уточняется. Официально ни ЦРУ, ни власти Украины о встрече не сообщали.

25 августа глава ЦРУ прилетел в Москву с необъявленным визитом. По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп лично поручил Рэтклиффу отправиться в российскую столицу, не сообщив об этой миссии своим помощникам и военачальникам. Рэтклифф обсудил в Москве возобновление переговоров с Украиной о прекращении войны и призвал Кремль прекратить поддержку Ирана, сообщили источники WSJ.

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