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«Одиссею» III века нашли в нидерландской библиотеке

  • 22.09.2026, 7:57
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«Одиссею» III века нашли в нидерландской библиотеке
Фото: Utrecht University

Фотофакт.

Исследователь Марк де Крей нашел в библиотеке Утрехтского университета фрагмент «Одиссеи» Гомера возрастом около 1,7 тыс. лет. Предмет обнаружили при разборе коллекции древних текстов, купленной университетом примерно семьдесят лет назад у наследника немецкого ученого Карла Шмидта.

Фрагмент размером 6,6 на 7,7 сантиметра обесцвечен, покрыт пятнами и исписан мелкими буквами. Его датируют III или IV веком нашей эры. В тексте — строки из 12-й книги: люди Одиссея убили и съели священных быков Гелиоса, и Зевс уничтожил корабль, погубив команду, кроме самого героя. В мире сохранилось лишь около 30 таких фрагментов; найденный, вероятно, был частью карманного издания из египетского оазиса Эль-Файюм.

Фото: Utrecht University

Ранее египетские археологи нашли фрагменты «Илиады» внутри мумии римской эпохи. Полное исследование коллекции греко-римских текстов из Египта в Утрехте скоро выйдет отдельной книгой Hieratic, Demotic, Greek, and Coptic Texts in the Utrecht University Collection («Иератические, демотические, греческие и коптские тексты в коллекции Утрехтского университета»).

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