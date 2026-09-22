Кирилл Буданов: Справедливый мир завоевывается мужеством и стойкостью 22.09.2026, 6:09

Кирилл Буданов

Для его достижения дипломатических усилий недостаточно.

Украина стремится к завершению войны и установлению справедливого мира, однако для этого необходимы конкретные действия, стойкость и единство украинского общества. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов по случаю Международного дня мира.

«Украина, как никто другой, стремится к миру, справедливому миру. Мы об этом постоянно говорим на международных встречах, на всех площадках, в каждом диалоге с партнерами», - отметил Буданов.

В то же время, по его словам, справедливый мир не может быть результатом одних лишь дипломатических заявлений. Его необходимо обеспечивать практическими шагами и способностью Украины отстаивать собственные интересы.

«Реальность такова, что справедливый мир не падает с неба. Он завоевывается и обеспечивается конкретными действиями, силой, холодным прагматизмом, непоколебимой стойкостью и единством украинцев», - подчеркнул глава ОП.

Буданов также отметил, что Украина хорошо осознает цену мира и не может идти на уступки в вопросах безопасности и независимости.

«Мы слишком хорошо знаем его истинную цену. Безопасность и независимость не имеют альтернативы, как и ответственность для тех, кто принес эту войну на нашу землю», - подытожил он.

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