Генерал Ходжес: Украине нужно наращивать удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ 2 12.10.2026, 15:44

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Бен Ходжес

Это дает огромный эффект.

Удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре наносят России ощутимые потери, поэтому их интенсивность необходимо увеличивать. По мнению бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, давление Кремля на Вашингтон с требованием прекратить такие атаки свидетельствует об их результативности.

Об этом генерал в отставке заявил в комментарии «Укрінформ» в кулуарах Варшавского форума по безопасности.

По словам Ходжеса, Украина должна не только продолжать удары по российским энергетическим объектам, но и наращивать их интенсивность. Он считает ошибочными попытки американской администрации ограничить такие действия Киева.

«Украина должна наращивать интенсивность ударов по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры. Очевидно, что это дает очень значительный эффект. Иначе вы бы не слышали всего этого давления со стороны Кремля на Белый дом с требованием прекратить это», - подчеркнул генерал.

В то же время Ходжес выразил надежду, что даже при отсутствии поддержки такой тактики со стороны США европейские партнеры найдут способы помочь Украине. По его убеждению, страны Европы осознают критическую важность успеха Украины в противостоянии российской агрессии.

Комментируя объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией, генерал назвал его «фантазией», не основанной на реальных договоренностях.

Ходжес напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал прекращение огня, однако Россия отказывалась от этих предложений. Он также выразил убеждение, что Москва не будет соблюдать никаких договоренностей без принуждения.

«Это был классический «трамповский» анонс чего-то, не основанного ни на каких фактах. И, конечно, это в любом случае была бы ужасная договоренность», - заявил бывший командующий.

Отдельно генерал раскритиковал высказывания Трампа о смене руководства Украины, назвав такое вмешательство во внутренние дела государства неуместным. По его словам, американскому президенту стоит сосредоточиться на выборах в США, которые состоятся через несколько недель.

Оценивая ситуацию на фронте, Ходжес заявил, что украинским силам удалось остановить российские наземные наступательные операции.

В то же время, по его словам, серьезной проблемой остается противодействие российским воздушным ударам по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

Генерал отметил, что Украина работает над укреплением соответствующих оборонных возможностей, а государства-партнеры ищут дополнительные возможности для оказания помощи. Однако защита от российских воздушных ударов, подчеркнул он, остается чрезвычайно сложной задачей.

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