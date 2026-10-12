55% британцев хотят вернуться в ЕС

55% британцев хотят вернуться в ЕС2
- 12.10.2026, 16:23
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А 73% хотят более тесных отношений с Евросоюзом, даже если без формального возвращения.
Через десять лет после референдума британцы все настойчивее смотрят на Brexit с вопросом: а зачем мы вообще это сделали?
Согласно опросу исследовательской компании YouGov, 57% считают решение выйти из ЕС ошибкой, правильным его по-прежнему называют только 30%. За возвращение в Евросоюз выступают 55%. Даже среди голосовавших за Leave почти каждый четвёртый теперь считает свой выбор неправильным.
А теперь появилась ещё одна деталь. Премьер-министр Энди Бёрнем впервые от имени британского правительства прямо заявил: Россия вмешивалась в референдум 2016 года.
После прихода на Даунинг-стрит он специально спросил об этом британские спецслужбы и, по его словам, получил ясный ответ: «да, вмешательство было».
Ещё в 2020 году парламентский комитет по разведке пришёл к выводу: британское правительство толком не пыталось выяснить масштаб российского вмешательства, хотя российские государственные СМИ и сетевые операции активно работали вокруг референдума.
Бёрнем теперь отдельно предупреждает Францию и Германию: российские операции влияния никуда не делись. С канцлером Фридрихом Мерцем он уже обсуждал российские связи AfD и дезинформационные кампании в немецкой политике.
Тем временем сама Великобритания снова начинает примеряться к ЕС. Последний YouGov показывает красноречивую цифру: 73% британцев хотят более тесных отношений с Евросоюзом, даже если без формального возвращения. Дальше отдаляться хотят только 16%.