закрыть
12 октября 2026, понедельник, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

55% британцев хотят вернуться в ЕС

2
  • 12.10.2026, 16:23
  • 1,130
55% британцев хотят вернуться в ЕС

А 73% хотят более тесных отношений с Евросоюзом, даже если без формального возвращения.

Через десять лет после референдума британцы все настойчивее смотрят на Brexit с вопросом: а зачем мы вообще это сделали?

Согласно опросу исследовательской компании YouGov, 57% считают решение выйти из ЕС ошибкой, правильным его по-прежнему называют только 30%. За возвращение в Евросоюз выступают 55%. Даже среди голосовавших за Leave почти каждый четвёртый теперь считает свой выбор неправильным.

А теперь появилась ещё одна деталь. Премьер-министр Энди Бёрнем впервые от имени британского правительства прямо заявил: Россия вмешивалась в референдум 2016 года.

После прихода на Даунинг-стрит он специально спросил об этом британские спецслужбы и, по его словам, получил ясный ответ: «да, вмешательство было».

Ещё в 2020 году парламентский комитет по разведке пришёл к выводу: британское правительство толком не пыталось выяснить масштаб российского вмешательства, хотя российские государственные СМИ и сетевые операции активно работали вокруг референдума.

Бёрнем теперь отдельно предупреждает Францию и Германию: российские операции влияния никуда не делись. С канцлером Фридрихом Мерцем он уже обсуждал российские связи AfD и дезинформационные кампании в немецкой политике.

Тем временем сама Великобритания снова начинает примеряться к ЕС. Последний YouGov показывает красноречивую цифру: 73% британцев хотят более тесных отношений с Евросоюзом, даже если без формального возвращения. Дальше отдаляться хотят только 16%.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич