Глава МИД Украины жестко ответил Лаврову 2 12.10.2026, 16:54

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Андрей Сибига

И указал ему на место, которое заслужили военные преступники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х отреагировал на заявление российского министра Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не заслужил передышки на поле боя».

«Зеленский не заслужил передышки на поле боя», - заявляет военный преступник Лавров. Однако Лавров уже заслужил место в первом ряду на Специальном трибунале по вопросам преступления агрессии. Чем бессмысленнее и циничнее комментарии - тем больше доказательств для Трибунала», - подчеркнул Сибига.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность прекращения огня в войне против Украины.

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