Глава МИД Украины жестко ответил Лаврову2
- 12.10.2026, 16:54
- 6,024
И указал ему на место, которое заслужили военные преступники.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х отреагировал на заявление российского министра Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не заслужил передышки на поле боя».
«Зеленский не заслужил передышки на поле боя», - заявляет военный преступник Лавров. Однако Лавров уже заслужил место в первом ряду на Специальном трибунале по вопросам преступления агрессии. Чем бессмысленнее и циничнее комментарии - тем больше доказательств для Трибунала», - подчеркнул Сибига.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность прекращения огня в войне против Украины.