Peugeot готовит возвращение культовой модели 12.10.2026, 17:08

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Новый RCZ Vision стал электрическим купе с технологиями будущего.

Peugeot представила концепт RCZ Vision — электрическое спортивное купе мощностью 500 л. с., с твердотельным аккумулятором и запасом хода до 600 км. Модель возрождает название RCZ и демонстрирует возможное направление развития дизайна и технологий бренда.

Об этом сообщает издание Motor1.

Peugeot RCZ Vision

Фото: Peugeot

Новинка получила обтекаемый кузов с широкими крыльями, низкой крышей и характерной двойной выпуклостью, напоминающей оригинальный Peugeot RCZ, который выпускался с 2009 по 2015 год. Световая техника переосмысливает фирменный мотив трех когтей, а активный задний спойлер выдвигается во время движения. Концепт оснащен 21-дюймовыми передними и 22-дюймовыми задними колесами.

Новинка получила обтекаемый кузов с широкими крыльями, низкой крышей и характерной двойной выпуклостью | Фото: Peugeot

Длина автомобиля составляет 4,65 м, ширина — 1,94 м, а высота — всего 1,35 м. Для отделки кузова Peugeot использовала краску из переработанного алюминия. Благодаря аэродинамической форме и тонкой батарее компания рассчитывает достичь энергопотребления на уровне 11,5 кВт·ч на 100 км, однако этот показатель пока не подтвержден.

Peugeot RCZ Vision

Фото: Peugeot

Аккумулятор обеспечивает запас хода до 600 км

Peugeot RCZ Vision оснащен твердотельным аккумулятором толщиной всего 110 мм, разработанным при участии компании Factorial Energy. Он работает с электрической системой напряжением 1000 В. Заявленный запас хода достигает 600 км, а зарядка от 10% до 80% должна занимать 10 минут.

Peugeot RCZ Vision

Фото: Peugeot

Мощность силовой установки составляет 500 л. с. При этом Peugeot не уточнила, предусмотрен ли задний или полный привод. У предыдущей бензиновой версии RCZ ведущими были передние колеса.

Квадратный руль и новые технологии в салоне

Концепт демонстрирует следующее поколение фирменной системы i-Cockpit. Вместо традиционного руля автомобиль получил квадратный орган управления Hypersquare, который работает в сочетании с системой электронного рулевого управления без механической связи с передними колесами.

Руль Peugeot RCZ Vision

Фото: Peugeot

По замыслу Peugeot, такая технология облегчает маневрирование на низкой скорости и обеспечивает лучшую устойчивость на высокой. Компания также планирует внедрить серийную версию Hypersquare в следующем поколении электромобиля E-208.

Среди других особенностей — прозрачные дисплеи Micro LED, возможность отключить центральный экран, электронное управление тормозами и автоматизированное вождение уровня 2++ с функцией движения без рук на руле в условиях, предусмотренных системой.

Руль Peugeot RCZ Vision

Фото: Peugeot

Четырёхместный салон ориентирован на комфорт во время дальних поездок. В отделке использованы алькантара, восстановленная кожа и обработанный алюминий. Задние сиденья рассчитаны на двух взрослых пассажиров и складываются для увеличения багажного пространства. Дополнительным элементом интерьера стали часы, созданные в сотрудничестве с французской часовой компанией SERICA.

Peugeot RCZ Vision пока остаётся концептом. Производитель не подтвердил, что купе поступит в серийное производство, поэтому заявленные характеристики и технологии ещё не являются окончательными параметрами будущей серийной модели.

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