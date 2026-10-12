Портников: Украина не должна попасть в ловушку «перемирия» Трампа 3 12.10.2026, 16:59

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Виталий Портников

Удары по НПЗ остаются болезненным рычагом давления на Кремль.

По крайней мере, на данный момент становится понятно, что такое «энергетическое перемирие» Трампа. Это отказ обеих стран наносить удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса при том, что у нас таких предприятий нет.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Виталий Портников.

Отказ от ударов по энергетике — это уже следующий этап перемирия, который может начаться, если Россия согласится. Но даже если она не согласится, это, с точки зрения Трампа, не отменяет того, что Украина не имеет права наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поэтому, когда Трамп призывает не нарушать объявленное им перемирие, он имеет в виду именно это: Украина не должна наносить удары по российским НПЗ, иначе он будет шантажировать Киев прекращением помощи или просто прекратит ее.

Думаю, сам Трамп вряд ли додумался бы до такой гениальной идеи. Для его стиля это слишком сложно. Полагаю, ее предложил Путин, и они обсудили ее во время последнего сердечного телефонного разговора. Оба президента, видимо, никак не могли положить трубки, настолько не могли налюбоваться изяществом этой интриги.

Призыв Трампа к отставке Зеленского — часть того же плана. Таким образом американский президент пытается надавить на своего коллегу и заставить его прекратить удары по российским НПЗ, угрожая не только остановить помощь, но и лишить его власти. Эту идею тоже мог подкинуть Путин. Неслучайно в Кремле встретили призыв Трампа с таким энтузиазмом.

Истинные мотивы мы узнаем только после создания соответствующих следственных комиссий Конгресса или уже после окончания президентского срока Трампа. У меня есть подозрения, что речь идет о мотивах, лежащих в криминальной плоскости.

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