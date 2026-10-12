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Фотофакт: Марш БЗВ в защиту независимости

  • 12.10.2026, 17:37
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Фотофакт: Марш БЗВ в защиту независимости

Яркая акция прошла в центре Минска накануне Дня Воли в 1993 году.

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший политзаключенный Николай Статкевич опубликовал в своем канале в Телеграме фото марша «Беларускага згуртавання вайскоўцаў».

Акция была приурочена к 75-летию провозглашения Белорусской Народной Республики и прошла 21 марта 1993 года.

Несколько сотен активистов БЗВ, в том числе офицерав запаса, в камуфляже и гражданской одежде промаршировали строем по главному проспекту Минска — проспекту Франциска Скорины (ныне проспект Независимости).

Возглавлял марш один из создателей и лидер БЗВ Николай Статкевич. Это событие вызвало серьезный резонанс в правительстве и силовых структурах того времени, продемонстрировав организованность белорусского патриотического движения на фоне политического кризиса.

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