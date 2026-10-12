Фотофакт: Марш БЗВ в защиту независимости 12.10.2026, 17:37

1,136

Яркая акция прошла в центре Минска накануне Дня Воли в 1993 году.

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший политзаключенный Николай Статкевич опубликовал в своем канале в Телеграме фото марша «Беларускага згуртавання вайскоўцаў».

Акция была приурочена к 75-летию провозглашения Белорусской Народной Республики и прошла 21 марта 1993 года.

Несколько сотен активистов БЗВ, в том числе офицерав запаса, в камуфляже и гражданской одежде промаршировали строем по главному проспекту Минска — проспекту Франциска Скорины (ныне проспект Независимости).

Возглавлял марш один из создателей и лидер БЗВ Николай Статкевич. Это событие вызвало серьезный резонанс в правительстве и силовых структурах того времени, продемонстрировав организованность белорусского патриотического движения на фоне политического кризиса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com