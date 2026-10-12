Минчанин о поиске работы: Понимаю, почему белорусы «валят» из страны 20 12.10.2026, 17:56

12,430

Иллюстрационное фото

«Креатив» отдела кадров столичного завода.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал об опыте поиска работы в Минске:

«Честно говоря, понимаю, почему белорусы валят из страны – и не только по политическим причинам. Найти работу – тот еще квест. Объявлений много, вроде и зарплату предлагают нормальную по нашим меркам. Самое интересное начинается потом.

Это моя четвертая попытка устроиться по специальности на один из крупных минских заводов. Зарплата, указанная в объявлении на «работа.бай» меня устраивала. 2100, жить можно. Но на собеседовании выяснилось, что у меня не хватает каких-то таинственных скиллов, о чем на сайте ничего сказано не было. Сказали, что около 1400 будет. Ну ок. Но на самом деле на руки я получу 1200 – налоги, вычеты и так далее.

Как так? Это таким образом картинку для пропаганды создают или заставляют нас из страны уезжать? Или это креатив отдела кадров?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com