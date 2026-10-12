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Минчанин о поиске работы: Понимаю, почему белорусы «валят» из страны

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  • 12.10.2026, 17:56
  • 12,430
Минчанин о поиске работы: Понимаю, почему белорусы «валят» из страны
Иллюстрационное фото

«Креатив» отдела кадров столичного завода.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал об опыте поиска работы в Минске:

«Честно говоря, понимаю, почему белорусы валят из страны – и не только по политическим причинам. Найти работу – тот еще квест. Объявлений много, вроде и зарплату предлагают нормальную по нашим меркам. Самое интересное начинается потом.

Это моя четвертая попытка устроиться по специальности на один из крупных минских заводов. Зарплата, указанная в объявлении на «работа.бай» меня устраивала. 2100, жить можно. Но на собеседовании выяснилось, что у меня не хватает каких-то таинственных скиллов, о чем на сайте ничего сказано не было. Сказали, что около 1400 будет. Ну ок. Но на самом деле на руки я получу 1200 – налоги, вычеты и так далее.

Как так? Это таким образом картинку для пропаганды создают или заставляют нас из страны уезжать? Или это креатив отдела кадров?»

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