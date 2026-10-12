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Цены на нефть Brent поднялись выше $107 за баррель

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  • 12.10.2026, 18:02
  • 1,488
Цены на нефть Brent поднялись выше $107 за баррель
Иллюстрационное фото

Впервые с 16 сентября.

В понедельник, 12 октября, цены на нефть марки Brent впервые почти за месяц поднялись выше $107 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,38% и на максимуме достигла отметки $107,22 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:50 по Минску. В предыдущий раз Brent торговалась выше $107 за баррель 16 сентября.

Как пишет Trading Economics, цены на нефть продолжают расти на фоне ударов по аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали в субботу международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, в результате чего 12 человек погибли и более 300 получили ранения. 11 октября по аэропорту был нанесен новый удар.

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