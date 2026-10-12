Украинские пограничники устроили охоту на технику оккупантов
- 12.10.2026, 17:52
Поражены пушка, укрытия и средства РЭБ РФ.
Операторы пограничного подразделения «Стрикс» в ходе боевых вылетов нанесли удары по артиллерии, средствам радиоэлектронной борьбы и укрытиям российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Украинские пограничники нанесли точные удары по вражеской пушке, шести укрытиям, транспортному средству, двум генераторам и двум средствам РЭБ.
Кроме того, операторы поразили российского оккупанта, FPV-дрон, дрон-«ждун» и мину противника.
Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.