Украинские пограничники устроили охоту на технику оккупантов 12.10.2026, 17:52

Иллюстрационное фото

Поражены пушка, укрытия и средства РЭБ РФ.

Операторы пограничного подразделения «Стрикс» в ходе боевых вылетов нанесли удары по артиллерии, средствам радиоэлектронной борьбы и укрытиям российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Украинские пограничники нанесли точные удары по вражеской пушке, шести укрытиям, транспортному средству, двум генераторам и двум средствам РЭБ.

Кроме того, операторы поразили российского оккупанта, FPV-дрон, дрон-«ждун» и мину противника.

Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

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