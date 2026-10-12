Украинские «Ронины» под Запорожьем устроили охоту на российские дроны
- 12.10.2026, 17:16
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Сбито десять вражеских беспилотников.
Операторы подразделения «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили десять российских дронов в ходе воздушных боев на Запорожском направлении.
По информации подразделения, украинские операторы дронов-перехватчиков сбили девять российских ударных беспилотников «Молния» и один FPV-дрон противника.
На обнародованном видео запечатлена серия воздушных перехватов. Украинские беспилотники приближаются к российским «молниям», движущимся в небе, после чего атакуют их.
На отдельных кадрах хорошо видна характерная конструкция российских беспилотников с прямыми крыльями и хвостовым оперением.
Всего в результате боевых действий операторов было уничтожено десять вражеских беспилотников, представлявших угрозу для украинских позиций на Запорожском направлении.