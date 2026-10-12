Китаец пытался ввезти в Беларусь запчасти к беспилотнику 1 12.10.2026, 17:21

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У него нашли пульт управления, батарею и лопасти.

В пункте пропуска «Бруги» на беларусско-польской границе у китайца нашли запчасти к беспилотнику, которые он пытался ввезти в Беларусь, сообщил Государственный пограничный комитет.

У мужчины с собой был пульт управления, батарея и лопасти беспилотника.

На иностранца составили протокол по ч. 1 ст. 18.38 КоАП (Незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей). Ему грозит штраф до 30 базовых величин (1350 рублей).

Фото: Государственный пограничный комитет

Фото: Государственный пограничный комитет

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