«Корзина белых может обойтись в 1350 рублей» 12.10.2026, 16:58

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иллюстративное фото

Люди продолжают ходить за грибами в зону отчуждения.

Каждый год в конце лета и осенью сотрудники Полесского государственного радиационно-экологического заповедника встречают людей, которые приходят туда за грибами. Специалисты напоминают: даже если грибы выглядят обычными, они могут быть опасны из-за радиационного загрязнения, пишет «Прыпяцкая праўда».

На территории заповедника сосредоточено около 30% всего цезия-137, выпавшего на Беларусь, 73% стронция-90 и 97% изотопов плутония. При этом загрязнение распределено неравномерно, поэтому найти действительно безопасные участки леса сложно.

Как пояснил заместитель директора заповедника по Наровлянскому участку Юрий Ковшун, грибница активно поглощает радионуклиды. В результате концентрация цезия-137 в грибах может примерно в 20 раз превышать его содержание в окружающей почве. Даже виды, которые обычно накапливают меньше цезия, в условиях заповедника могут превышать допустимые нормы.

Сбор грибов в загрязненном лесу опасен сразу по двум причинам. Первый канал облучения — внутренний: радионуклиды попадают в организм вместе с пищей. Второй — внешний: человек подвергается воздействию радиации от самой окружающей среды.

— Отдельный риск, о котором забывают: заповедник — закрытая территория с контрольно-пропускным режимом, въезд только по пропускам; посещение возможно лишь с сопровождением, с 18 лет, с обязательным радиационным контролем одежды и вещей на выезде. Сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений здесь строго запрещены и наказываются штрафом до 30 БВ, возможно с конфискацией собранного и тары. То есть корзина белых грибов из зоны отчуждения может обойтись в 1350 рублей, — подчеркивают в заповеднике.

В прошлом году за нарушение режима территории радиоактивного загрязнения составили 12 административных протоколов. Еще восемь — за другие правонарушения.

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